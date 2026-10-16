Putin: Rusia creează o „zonă de securitate”nenegociabilă în Ucraina, de-a lungul frontierei

Putin, purtând uniformă militară și vorbind în timpul unei vizite la un post de comandă, a declarat că operațiunea legată de crearea „zonei de securitate” reprezintă un răspuns la incursiunea Ucrainei din 2024-2025 în regiunea Kursk, din vestul Rusiei, scrie Agerpres.

„Forțelor armate ruse li s-a trasat sarcina nu doar de a alunga inamicul de pe pământul nostru, ci și de a crea o zonă de securitate pe teritoriul adiacent. Această sarcină este îndeplinită cu success”, a declarat el în cadrul unor comentarii televizate.

„Scopul nostru este să asigurăm securitatea absolută a regiunilor de frontieră ale Rusiei pe viitor și nu intenționăm să facem din aceasta un subiect pentru potențialele negocieri de pace cu Ucraina”, a spus Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că zona de securitate planificată se întinde pe 660 km, din care 70% se află în prezent sub controlul Rusiei, conform Reuters.