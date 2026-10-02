Putin se pregătește pentru ani de război. Cheltuieli militare record și presiune tot mai mare asupra Europei

Această schimbare reprezintă unul dintre cele mai clare indicii de până acum privind locul central pe care conflictul îl ocupă în prioritățile președintelui rus Vladimir Putin, chiar și pe fondul presiunilor tot mai mari asupra economiei și finanțelor publice. De asemenea, schimbarea ar putea intensifica presiunea asupra Europei, în condițiile în care Putin încearcă să descurajeze menținerea sprijinului european pentru Ucraina, scrie Digi24.ro cu referire la Bloomberg.

Cheltuielile militare prevăzute pentru anul viitor, în valoare de 17,1 trilioane de ruble (205 miliarde de dolari), ar reprezenta o creștere de peste 40% față de cheltuielile de apărare planificate pentru acest an — valoarea totală a cheltuielilor efective rămâne secretă — și de aproape 380% față de anul anterior începerii războiului. Oficialii prevăd doar o scădere ușoară, la 16,6 trilioane de ruble în 2028 și la 16,3 trilioane de ruble în 2029.

Această evoluție reprezintă o schimbare bruscă față de planurile de acum un an, când Moscova intenționa să tempereze creșterea cheltuielilor militare, în încercarea de a reduce deficitul bugetar și de a reface rezervele epuizate în timpul războiului. Noul buget vine într-un moment în care negocierile mediate de SUA sunt în mare parte blocate, oficialii europeni avertizează tot mai des asupra atacurilor hibride dirijate de la Moscova, iar Rusia continuă să bombardeze orașele și infrastructura ucrainene.

„Putin ridică miza”, a declarat Kirill Rogov, directorul Re: Russia, un grup de cercetare cu sediul la Viena. Putin transmite mesajul că Rusia „va continua să investească în război, iar Europa trebuie să decidă dacă este pregătită să mențină același nivel de sprijin” pentru Ucraina, a explicat Rogov. Schimbarea este deosebit de frapantă în comparație cu așteptările de acum un an, când planul de cheltuieli alimentase speranțele că acest conflict s-ar putea încheia, a mai spus el.

Putin a evidențiat joi cât de mult s-a schimbat situația, acuzându-i pe oficialii europeni că agravează tensiunile cu Rusia și se pregătesc pentru un potențial conflict în a doua jumătate a acestui deceniu. El a făcut referire la exercițiile militare din Marea Baltică și la declarațiile politicienilor occidentali privind exclava rusă Kaliningrad. Putin a afirmat că Rusia nu are intenția de a ataca Europa, dar a avertizat că orice atac direct asupra teritoriului rus ar forța Moscova să ia în considerare utilizarea întregii game de arme de care dispune.

„Înțelegem că ne-am confrunta cu un adversar de două ori mai mare decât noi din punctul de vedere al populației, cu un potențial economic și militar semnificativ”, a spus Putin. „Nu dispunem de atâtea forțe și mijloace pentru a contracara această amenințare. Dar nimeni nu dispune de mijloacele de distrugere de care dispune Rusia astăzi”, a adăugat el.

Planurile bugetare anterioare au fost stabilite într-un moment în care eforturile președintelui american Donald Trump de a media discuțiile dintre Moscova și Kiev se intensificau. Aceste eforturi au continuat și în al doilea an al mandatului său, fără ca părțile să se apropie de un acord de pace. Trimișii americani au purtat o nouă rundă de discuții cu Putin la Moscova în septembrie, înainte de a se deplasa la Kiev, însă nu au urmat progrese majore.

Guvernul rus a precizat clar că finanțarea forțelor armate rămâne una dintre principalele sale priorități bugetare. La anunțarea noului buget, la începutul acestei săptămâni, Ministerul Finanțelor a declarat că resursele sunt alocate pentru arme și echipamente militare, salariile militarilor și sprijinul acordat familiilor acestora, precum și pentru modernizarea companiilor din industria de apărare.

O mare parte din cheltuielile militare suplimentare vor fi probabil direcționate către producția de armament, potrivit lui Janis Kluge, analist la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate din Berlin.

Rusia produce cantități mari de rachete și drone, iar aproape cinci ani de lupte au epuizat stocurile de muniție într-o asemenea măsură încât o mare parte din muniția folosită acum pe câmpul de luptă trebuie să provină din producția curentă, a explicat el.