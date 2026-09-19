În cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale a Rusiei, liderul rus a subliniat că Kremlinul rămâne deschis la reluarea dialogului bilateral, în ciuda anilor de confruntare geopolitică acută de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, scrie Digi24.RO.

„Suntem gata să cooperăm și să restabilim relațiile cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin, adăugând că Moscova nu are intenții agresive față de statele europene.

Deși și-a exprimat dorința de normalizare a relațiilor, Putin a profitat de acest discurs pentru a critica guvernele occidentale, afirmând că amenințările externe la adresa securității Rusiei nu s-au diminuat.

El a acuzat NATO că își extinde în mod sistematic prezența la nivel global și că încearcă să-și exercite influența în regiuni situate mult dincolo de zona Atlanticului de Nord.

Putin a adresat critici și șefilor de stat europeni, susținând că mai mulți lideri au recurs la o retorică iresponsabilă, discutând deschis despre pregătirile pentru un eventual conflict armat cu Rusia.

Liderul rus a afirmat că astfel de avertismente militare reprezintă manevre politice deliberate ale oficialilor europeni menite să ascundă crizele economice și sociale interne tot mai grave, să distragă atenția publicului de la scăderea nivelului de trai și să recâștige sprijinul electoral pierdut.

El a afirmat că electoratul european a demonstrat, prin alegerile democratice recente, că se opune oricărui conflict direct cu Moscova.

Demersurile diplomatice ale lui Putin contrastează puternic cu evaluările formulate de liderii europeni, care avertizează că Kremlinul alimentează în mod activ crizele regionale pentru a distrage atenția de la dificultățile tot mai mari întâmpinate pe câmpul de luptă din Ucraina.

Joi, în cadrul unei declarații făcute la Oslo alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a îndemnat aliații europeni să analizeze cu atenție motivațiile ascunse ale Moscovei înainte de a reacționa la valul tot mai intens de provocări rusești de-a lungul periferiei NATO.

Meloni a susținut că recenta intensificare a activităților ostile decurge direct din incapacitatea Rusiei de a-și atinge obiectivele strategice în Ucraina, subliniind că invazia nu a reușit să aducă victoria rapidă promisă de Kremlin.

Ea a avertizat că Putin urmărește o escaladare a conflictului cu Europa tocmai pentru a distrage atenția opiniei publice interne de la realitatea războiului, îndemnând națiunile europene să evite reacțiile disproporționate care ar putea juca direct în favoarea calculelor strategice ale Moscovei.