Documentul va viza pregătirea Republicii Moldova pentru alinierea la două dintre cele mai complexe regimuri de sancțiuni ale Uniunii Europene:

măsurile restrictive sectoriale împotriva Rusiei, instituite prin Decizia Consiliului UE nr. 2014/512 din 31 iulie 2014;

măsurile restrictive sectoriale și individuale împotriva Belarusului, instituite prin Decizia Consiliului UE nr. 2012/642 din 15 octombrie 2012.

Potrivit autorităților, foaia de parcurs va fi elaborată în baza unei evaluări a impactului economic și social al alinierii la aceste sancțiuni. Documentul va include măsuri pentru atenuarea eventualelor consecințe, identificarea vulnerabilităților economice, a posibilităților de adaptare și a domeniilor în care va fi necesară intervenția statului.

Printre acțiunile imediate se numără consultarea reprezentanților sectoarelor economice vizate și elaborarea unor îndrumări pentru agenții economici privind domeniul de aplicare al restricțiilor, excepțiile prevăzute și procedurile de conformare.

Alinierea la regimurile de sancțiuni ale Uniunii Europene reprezintă una dintre obligațiile asumate de Republica Moldova în cadrul procesului de integrare europeană, inclusiv în contextul negocierilor aferente Capitolului 31 – „Politica externă, de securitate și apărare”.

Astfel, până la momentul aderării la UE, Republica Moldova urmează să se alinieze tuturor măsurilor restrictive adoptate de blocul comunitar în cadrul Politicii externe și de securitate comune. Acest angajament presupune atât implementarea efectivă a sancțiunilor, cât și prevenirea eludării acestora.