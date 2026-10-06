R. Moldova a economisit 16,4 milioane de euro în primul an de la aderarea la SEPA

BNM menționează că, dacă aceleași tranzacții ar fi fost realizate prin sistemul tradițional SWIFT, costurile s-ar fi ridicat la aproximativ 17,7 milioane de euro. Prin SEPA, acestea au constituit circa 1,3 milioane de euro. Astfel, costul mediu al unui transfer transfrontalier în euro s-a redus de la comisioane cuprinse între 20 și 150 de euro la aproximativ un euro per tranzacție.

Datele instituției mai arată că aproape opt din zece tranzacții sunt efectuate în prezent prin SEPA, iar numărul tranzacțiilor procesate zilnic în sistemul bancar a crescut cu aproximativ 1 877.

„În acest prim an, am demonstrat că Republica Moldova poate adopta rapid și cu succes standardele financiare europene, transformând integrarea europeană în beneficii concrete pentru cetățeni și mediul de afaceri”, susține guvernatorul BNM, Anca Dragu.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la SEPA în ianuarie 2024, iar în martie 2025 aderarea țării la aria geografică SEPA a fost aprobată. Prin acest sistem, cetățenii, inclusiv cei din diaspora, și companiile pot efectua transferuri în euro către și dinspre țările participante, în condiții similare celor aplicate în Uniunea Europeană.