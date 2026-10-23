R. Moldova a exportat în acest an struguri de masă de aproape 14 milioane de euro

Anul trecut, până la 20 noiembrie, cantitatea exportată depășea 30 de mii de tone, iar valoarea totală era de peste 29 de milioane de euro. Președintele asociației, Gheorghe Gaberi, a menționat că anul acesta recolta a fost afectată de iernarea dificilă a plantațiilor, de temperaturile ridicate din lunile iulie-august și de lipsa precipitațiilor. Toate acestea au influențat cantitatea și calitatea roadei, dar și sezonul de recoltare.

Prețul mediu de export a fost de 0,78 euro pe kilogram, echivalentul a aproximativ 15 lei. Cele mai mari cantități au fost livrate în România – 5 300 de tone, Polonia – 3 800 de tone, Federația Rusă – 2 800 de tone și Ucraina – 2 100 de tone. Cel mai bun preț a fost înregistrat în Spania, unde un kilogram de struguri s-a vândut în medie cu 1,44 euro, Slovacia – 1,30 euro, Franța – 1,16 euro. La polul opus s-au situat Federația Rusă și Ucraina, unde un kilogram de struguri a fost exportat la un preț mediu de 0,45 euro, respectiv, 0,53 euro.

Asociația estimează că exportul total de struguri în 2026 nu va fi mai mic decât cel din anul precedent. Prognoza ține cont de faptul că, în primele luni ale anului, au fost exportate aproximativ 20 de mii de tone de struguri din recolta anului 2025, precum și de întârzierea ușoară a sezonului de recoltare din acest an.