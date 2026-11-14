R. Moldova a învins Kazahstanul cu 2-1 în Liga Națiunilor și a urcat pe locul doi în grupă

În partida disputată pe stadionul Zimbru din Chișinău, Petru Popescu a deschis scorul în minutul 39. Oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 51, prin Islam Chesnokov, însă atacantul moldovean a înscris din nou în minutul 77, stabilind scorul final. Prin această dublă, Popescu a ajuns la patru goluri marcate pentru echipa națională.

Meciul cu Kazahstanul a marcat și debutul la națională al atacantului de la FC Zimbru, Alexandru Bețivu. Totodată, Victor Bogaciuc a bifat cea de-a 20-a prezență în tricoul reprezentativei, în timp ce Danila Forov și Mihail Ștefan au ajuns la câte zece selecții.

În clasamentul grupei C3, Slovacia ocupă primul loc, cu 11 puncte, fiind urmată de R. Moldova, cu șapte puncte. Insulele Feroe se află pe poziția a treia, cu cinci puncte, iar Kazahstanul este pe ultimul loc, cu două puncte. Slovacia și Insulele Feroe au însă câte un meci mai puțin disputat.

Ultimul meci al R. Moldova în grupă este programat pentru 16 noiembrie, în deplasare, împotriva Insulelor Feroe. Partida va fi decisivă pentru stabilirea ocupantei locului secund, care asigură participarea la barajul pentru promovarea în Liga B. Pentru a obține promovarea, R. Moldova va trebui să câștige ulterior barajul în fața unei echipe clasate pe ultimul loc într-una dintre grupele Ligii B.