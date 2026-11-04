R. Moldova a semnat cu China un protocol privind exportul cireșelor

Documentul a fost semnat în cadrul celei de-a IX-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze de colaborare comercial-economică, desfășurată pe 4 noiembrie, la Shanghai. În cadrul reuniunii au fost discutate oportunitățile de extindere a schimburilor comerciale, atragerea investițiilor și dezvoltarea proiectelor comune.

Discuțiile au vizat mai multe domenii, printre care agricultura și industria alimentară, energia regenerabilă, infrastructura și logistica, industria automotive, tehnologiile informaționale, comerțul electronic, inteligența artificială și turismul.

În domeniul energetic, părțile au discutat despre proiectele de construcție a patru centrale fotovoltaice, dotate cu sisteme de stocare a energiei, în raioanele Ialoveni, Cimișlia, Nisporeni și Călărași. Au fost abordate și inițiative privind instalarea sistemelor fotovoltaice în instituțiile medico-sanitare publice.

Reuniunea a fost prezidată de ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, și viceministrul comerțului al Chinei, Ling Ji. La final, a fost semnat protocolul reuniunii, care stabilește prioritățile de cooperare pentru perioada următoare.

Potrivit datelor MDED, în 2025, China s-a situat pe locul al doilea printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial, cu o pondere de 10,2% în comerțul exterior total al țării.