R. Moldova a semnat un acord de împrumut cu BERD de peste 102 milioane de euro pentru reabilitarea sistemelor de irigații

Potrivit unui comunicat al BERD, până la 49,8 milioane de euro din împrumut vor fi alocate reabilitării sistemelor centralizate de irigații Puhăcenii de Sus și Masivul Căușeni, situate în bazinul râului Nistru. Lucrările vor include modernizarea infrastructurii de captare, pompare și distribuție a apei, în condițiile în care sistemele existente sunt învechite, nefuncționale sau utilizate insuficient. Alte până la 53,1 milioane de euro vor fi destinate reabilitării unor sisteme centralizate de irigații prioritare, care urmează să fie identificate de Guvern.

Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Eugeniu Osmochescu, a declarat că Republica Moldova trebuie să dezvolte nu doar infrastructura de irigare și acumulare a apei, ci și capacitățile de captare a acesteia, pentru a răspunde mai bine provocărilor hidrologice.

Proiectul va beneficia și de un grant de 4,8 milioane de euro din partea Uniunii Europene, prin Platforma de investiții pentru vecinătate, iar contribuția națională de până la 7,2 milioane de euro, va fi asigurată din Planul de creștere pentru Moldova.

Potrivit estimărilor BERD, modernizarea infrastructurii va permite distribuirea mai eficientă a apei și a energiei și ar putea contribui la triplarea producției agricole anuale în zonele reabilitate. Investițiile urmăresc, de asemenea, reducerea vulnerabilității fermierilor în fața efectelor schimbărilor climatice și sprijinirea unei agriculturi mai competitive și sustenabile.

Proiectul prevede și consolidarea capacităților Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, precum și sprijinirea asociațiilor utilizatorilor de apă și a fermierilor în administrarea și întreținerea sistemelor de irigații.