R. Moldova ar putea importa gaz lichefiat din SUA. Vasile Tofan: „Trebuie să găsim balanța între durata contractului și preț”

Potrivit prim-ministrului, creșterea exporturilor de gaz natural lichefiat american reprezintă una dintre prioritățile actualei administrații de la Washington.

„Este un potențial proiect win-win, în care câștigă ambele părți. O prioritate a administrației curente de la Washington este să vândă mai mult gaz lichefiat american”, a declarat Tofan.

Premierul a precizat că, în timpul recentei sale vizite la New York, a discutat acest subiect cu conducerea unei bănci americane care dispune de un program pentru finanțarea exporturilor de gaz lichefiat din SUA.

„Acum trebuie să lucrăm la detalii, să găsim furnizorul, să ne înțelegem pe partea de finanțare, să vedem dacă termenii sunt atractivi pentru noi”, a spus șeful Guvernului.

Una dintre problemele care urmează să fie negociate este durata unui eventual contract. Potrivit lui Tofan, partea americană ar fi interesată de acorduri pe termen lung, de până la 20 de ani, cu un preț fix.

Premierul consideră că asumarea unui angajament pentru o perioadă atât de îndelungată presupune și anumite riscuri, în condițiile în care sectorul energetic s-ar putea schimba semnificativ în următoarele două decenii.

„Ei vor contracte pe 20 de ani, știți, cu preț fix. Da, preț mai mic, dar pe 20 de ani. Dar, în 20 de ani, eu nu știu, poate noi o să ne alimentăm cu hidrogen, poate o să se întâmple alte lucruri. Deci, tot e un risc”, a declarat Tofan.

În aceste condiții, șeful Executivului spune că autoritățile vor încerca să găsească un echilibru între prețul gazului și perioada pentru care ar urma să fie încheiat contractul.

„Noi trebuie să negociem acolo, să găsim balanța între durata și prețul contractului, și cred că suntem destul de bine echipați ca Guvern, pentru că nu-i prima negociere în care o să intrăm. Știm puțin cum lucrează lucrurile. Și o să luptăm pentru interesele moldovenilor”, a declarat premierul.