R. Moldova are 1 790 de adăposturi, însă o parte dintre ele necesită reparații

Potrivit ministrului, dintre cele 1 790 de spații disponibile, peste 250 sunt adăposturi destinate protecției civile și apărării împotriva radiațiilor. Nu toate corespund însă standardelor minime, fiind necesare lucrări de reparație și investiții suplimentare. „Din păcate, nu toate corespund standardelor minime, pentru că sunt necesare investiții suplimentare pentru reparația acestora”, a declarat Daniella Misail-Nichitin în cadrul emisiunii „Pe față”, de la postul public de televiziune.

Pe lângă infrastructura de protecție, autoritățile mizează și pe pregătirea instituțiilor responsabile, precum și pe informarea și instruirea populației pentru a face față situațiilor excepționale. „Avem, anual, planuri elaborate, inclusiv cu instruirea autorităților locale, cum să gestioneze situații de dezastre și calamități naturale, dar și instruirea populației generale cum să se comporte în cazuri de dezastre și calamități”, a explicat ministrul.

Pentru a facilita accesul cetățenilor la informații, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pune la dispoziție o hartă interactivă care indică amplasarea adăposturilor din țară.

Potrivit Danielei Misail-Nichitin, capacitatea totală a acestora depășește 350 de mii de persoane, însă numărul celor care pot fi adăpostiți diferă de la o locație la alta. Harta interactivă poate fi consultată pe pagina IGSU.