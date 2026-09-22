R. Moldova caută soluții împreună cu NATO pentru a combate multiplele riscuri de securitate

Oficialii au stabilit că dronele, atacurile cibernetice, fraudele online și dezinformarea creează riscuri noi, care necesită instrumente și mecanisme de răspuns adaptate. Discuțiile au vizat dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie și a unui mecanism de prevenire a riscurilor.



Au mai fost abordate teme legate de metodele de protecție a infrastructurii critice, securitatea frontierei, combaterea amenințărilor hibride și instruirea angajaților MAI. Anul acesta, potrivit datelor Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de drone și aparate de zbor neidentificate de 39 de ori.