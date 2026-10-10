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R. Moldova, condamnată la CtEDO în cazul unui fost judecător de la Orhei. Despăgubiri de circa șase mii de euro

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R. Moldova, condamnată la CtEDO în cazul unui fost judecător de la Orhei. Despăgubiri de circa șase mii de euro

Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil în cazul fostului magistrat de la Judecătoria Orhei, Vasile Selevestru, eliberat din funcție în 2014. Curtea a constatat că procedura disciplinară desfășurată împotriva magistratului nu a respectat garanțiile de independență și imparțialitate. Statul urmează să achite despăgubiri de 5 900 de euro fiului fostului judecător, transmite IPN.

Potrivit hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului, Vasile Selevestru a fost eliberat din funcție în martie 2014, printr-o decizie a Colegiului disciplinar al judecătorilor. Acestuia i s-a reproșat că nu a respectat termenele de examinare a mai multor dosare, de redactare a hotărârilor și comunicarea acestora către părți. Într-o altă cauză, magistratul a fost sancționat și cu mustrare pentru întârzieri similare.

Fostul judecător a contestat sancțiunile la Consiliul Superior al Magistraturii, invocând depășirea termenului legal de aplicare a acestora și lipsa de independență a Consiliului, din care făceau parte ministrul justiției și procurorul general. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție i-a respins acțiunea, motivând că putea verifica doar respectarea procedurii de adoptare a hotărârilor CSM, nu și temeinicia sancțiunilor.

CtEDO a stabilit că prezența ministrului justiției și a procurorului general în componența CSM afecta garanțiile de independență și imparțialitate ale organului. Totodată, Curtea a constatat că verificarea limitată efectuată de CSJ nu putea remedia aceste deficiențe, întrucât instanța nu avea competența să examineze faptele imputate magistratului, încadrarea juridică a acestora și proporționalitatea sancțiunilor.

Astfel, judecătorii europeni au făcut trimitere la hotărârea pronunțată în 2023 în cauza Catană împotriva Republicii Moldova, în care au identificat deficiențe similare. Prin urmare, CtEDO a constatat încălcarea articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil.

Vasile Selevestru a decedat în octombrie 2018, iar fiul său, Petru Selevestru, a continuat procedura în fața CtEDO. Curtea a dispus achitarea a 3 600 de euro pentru prejudiciul moral și a 2 300 de euro pentru cheltuielile de judecată. Totodată, a respins solicitarea de aproximativ 67 760 de euro pentru prejudiciul material, reprezentând salariile pe care fostul magistrat le-ar fi putut încasa dacă nu era eliberat din funcție. Hotărârea CtEDO este definitivă, iar statul trebuie să achite sumele acordate în termen de trei luni.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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