R. Moldova denunță două acorduri și un memorandum din cadrul CSI

Unul dintre documentele vizate este Memorandumul de colaborare a statelor membre CSI în domeniul creării sistemelor consultativ-diagnostice naționale compatibile de telemedicină, încheiat la Chișinău la 14 noiembrie 2008.

De asemenea, va fi denunțat Acordul de colaborare a statelor membre CSI cu privire la crearea sistemelor naționale compatibile de telemedicină, dezvoltarea și utilizarea în continuare a acestora, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010.

Al treilea document este Acordul cu privire la regulile de transmitere a mostrelor de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și de precursori, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011.

Documentele urmează să fie examinate de Parlament, iar Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI despre denunțarea acestora.