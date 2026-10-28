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R. Moldova denunță două acorduri și un memorandum din cadrul CSI

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R. Moldova denunță două acorduri și un memorandum din cadrul CSI

Guvernul a aprobat denunțarea a două acorduri și a unui memorand încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente. Două dintre documente vizează crearea și dezvoltarea sistemelor naționale de telemedicină, iar al treilea se referă la transmiterea mostrelor de substanțe narcotice, psihotrope și de precursori, transmite IPN.

Unul dintre documentele vizate este Memorandumul de colaborare a statelor membre CSI în domeniul creării sistemelor consultativ-diagnostice naționale compatibile de telemedicină, încheiat la Chișinău la 14 noiembrie 2008.

De asemenea, va fi denunțat Acordul de colaborare a statelor membre CSI cu privire la crearea sistemelor naționale compatibile de telemedicină, dezvoltarea și utilizarea în continuare a acestora, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010.

Al treilea document este Acordul cu privire la regulile de transmitere a mostrelor de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și de precursori, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011.

Documentele urmează să fie examinate de Parlament, iar Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al CSI despre denunțarea acestora.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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