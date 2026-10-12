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R. Moldova deschide marți negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE

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R. Moldova deschide marți negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE

R. Moldova deschide marți, 13 octombrie, negocierile pentru încă două grupuri de capitole în procesul de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit oficialului, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat convocarea celei de-a patra Conferințe Interguvernamentale Moldova-UE care va avea loc la Luxemburg.

Astfel, în cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 - Piața internă, și Clusterul 3 - Competitivitate și creștere incluzivă.

„Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră”, a precizat Gherasimov.

Reuniunea va începe la ora 21:00 (ora Chișinăului), iar la ora 22:00 va avea loc conferința de presă comună, la care vor participa Cristina Gherasimov, alături de comisarul pentru Extindere, Marta Kos, și ministrului irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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