R. Moldova deschide marți negocierile pentru încă două clustere de aderare la UE

Potrivit oficialului, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat convocarea celei de-a patra Conferințe Interguvernamentale Moldova-UE care va avea loc la Luxemburg.

Astfel, în cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 - Piața internă, și Clusterul 3 - Competitivitate și creștere incluzivă.

„Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră”, a precizat Gherasimov.

Reuniunea va începe la ora 21:00 (ora Chișinăului), iar la ora 22:00 va avea loc conferința de presă comună, la care vor participa Cristina Gherasimov, alături de comisarul pentru Extindere, Marta Kos, și ministrului irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne.