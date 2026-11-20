Potrivit ministrului, acest document va permite Armatei să beneficieze de produse autohtone și o siguranță a aprovizionării mai mare.

„Atunci când te bazezi doar pe importuri de echipamente, muniție, piese de schimb sau mentenanță, depinzi de lanțurile de aprovizionare ale altora. Ce vrem noi să facem este să putem produce acasă și să avem control asupra propriei siguranțe”, a explicat el.

Claudiu Năsui a menționat că legea creează cadrul economic pentru ca întreprinderile autorizate să poată produce în R. Moldova produsele de apărare pe care azi le cumpără din afara republicii. Totodată, legea presupune un control strict al companiilor autorizate, liste de produse și circuitului acestora.

„Regulile vor fi clare și simple, dar proporționale cu natura activității. Consiliul care va evalua și aproba investițiile din industria de apărare va fi format din mai multe instituții și va stabili regulile pentru fiecare companie”, precizează acesta.

În acest context, R. Moldova va putea produce drone, echipamente anti-drone, software de înaltă performanță pentru sisteme autonome de apărare, radare, senzori, drone de recunoaștere, software de comandă și control, camere termice, veste antiglonț, costume de protecție, muniție, piese mecanice, module electronice și camioane blindate.

„Putem să ne integrăm cu industria euro-atlantică de apărare și să fim parte din lanțurile logistice internaționale”, susține Năsui.

Ministrul a menționat că această lege va însemna pentru R. Moldova nu doar mai multe investiții și locuri de muncă, ci și oportunități mai multe și mai diverse de carieră și de antreprenoriat pentru moldoveni.

„Moldovenii sunt inventivi, bine pregătiți și cu mult spirit antreprenorial. Nu e niciun motiv pentru care nu ar avea dreptul să muncească, să investească și să aibă o astfel de industrie aici, în Republica Moldova. Știu că propaganda pro-rusă ar vrea să rămânem cât mai lipsiți de apărare. Folosesc minciuna că neutralitatea înseamnă să fim dezarmați. E fals. Elveția este foarte neutră și are o mare industrie de apărare. A fi neutru nu înseamnă să fii lipsit de apărare sau de industrie de apărare”, precizează el.

Potrivit șefului MDED, industria de apărare nu înseamnă doar armament, ci și cercetare, inginerie, securitate cibernetică, tehnologii.

„Atât producerea, cât și vânzarea vor respecta întocmai Constituția Republicii Moldova. Proiectul intră azi pe circuitul de avizare. Este un pas pentru o Moldovă mai sigură, mai competitivă și cu o economie mai puternică”, a conchis Năsui.