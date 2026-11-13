Contact
Deschide.md

R. Moldova îl va susține pe Dacian Cioloş la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei

Cristina Vlah
R. Moldova îl va susține pe Dacian Cioloş la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei

Republica Moldova va susține candidatura României și a lui Dacian Cioloş pentru funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Potrivit autorităților de la Chișinău, Dacian Cioloş este o candidatură importantă pentru România, partenerul strategic și cel mai apropiat prieten al R. Moldova.

Dacă va reuși, România va ajunge la conducerea uneia dintre marile organizații internaționale din care fac parte țările noastre.

OIF reunește 90 de state de pe cinci continente și este și o platformă importantă pentru relații economice, investiții și deschiderea de noi piețe. Pentru Moldova, aceste legături pot crea oportunități noi pentru exportatori și investitori”, se menționează într-o notă de informare a Guvernului.

În același context, Guvernul susține că România contează pe sprijinul Republicii Moldova și este firesc să fim alături într-un moment cu o asemenea miză diplomatică și economică.

Este de menționat că, alegerea noului Secretar General va avea loc la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, pe 15-16 noiembrie. Printre liderii care și-au anunțat participarea se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Canadei, Mark Carney.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md