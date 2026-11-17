În deschiderea forumului, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a declarat că Republica Moldova urmărește să dezvolte un sistem energetic sigur, competitiv și rezilient, conectat la piața europeană și capabil să susțină creșterea economică și parcursul european.

Carolina Novac a subliniat că strategia ține cont de schimbările majore produse în ultimii ani, printre care sincronizarea Republicii Moldova cu sistemul electroenergetic european ENTSO-E, renunțarea la dependența de gazele naturale rusești și primirea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană.

Forumul, desfășurat în perioada 17-18 noiembrie, reunește reprezentanți ai sectorului energetic din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Agenda evenimentelor include subiectele precum modernizarea și extinderea infrastructurii electrice, sporirea flexibilității rețelelor și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.