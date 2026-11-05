R. Moldova, mai rezilientă la dezinformare, dar cu vulnerabilități regionale și sociale

Totodată, persistă discrepanțe în atitudinile cetățenilor față de integrarea europeană și securitate. Constatările se conțin în Indexul Rezilienței Informaționale Naționale pentru perioada 2024-2026, elaborat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, citat de IPN.

Raportul analizează evoluția percepțiilor și atitudinilor cetățenilor în cinci domenii: integrarea europeană, coeziunea socială, reziliența economică, apărarea și securitatea națională. Datele au fost colectate în aprilie-mai 2024, 2025 și 2026, pentru a identifica principalele tendințe.

În privința integrării europene, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE a crescut de la 52% în 2024 la 57% în 2026. Diferențele regionale sunt însă pronunțate: în regiunea centru, 73% dintre cetățeni susțin aderarea, în timp ce în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia proporția este de doar 8%. Totodată, 62% dintre respondenți consideră că beneficiile aderării justifică dificultățile reformelor necesare.

La capitolul coeziune socială, biserica rămâne instituția în care cetățenii au cea mai mare încredere – 74%. Urmează sistemul educațional, cu 72%, și autoritățile locale, cu 71%. Încrederea în Guvern și Parlament este mai redusă, de 42% și, respectiv, 40%.

În domeniul apărării, 29% dintre cetățeni consideră că Republica Moldova poate fi în siguranță, față de un nivel mai redus în 2024. Cele mai mari îngrijorări vizează corupția și practicile cleptocratice (88%), instabilitatea aprovizionării cu energie (84%) și atacurile prin dezinformare (81%). Un atac militar direct este considerat probabil de 60% dintre respondenți.

Totodată, ponderea celor care consideră că Republica Moldova trebuie să se pregătească activ pentru a face față amenințărilor regionale a crescut de la 58% în 2024 la 66% în 2026.