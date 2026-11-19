Campania se desfășoară în perioada 18-24 noiembrie sub genericul „O singură sănătate, o singură acțiune: prevenim acum rezistența la antimicrobiene!”. Lansarea a avut loc la Chișinău, cu participarea reprezentanților autorităților, instituțiilor naționale și organizațiilor internaționale, care au discutat despre măsurile de prevenire a fenomenului și necesitatea cooperării între sectoarele sănătății umane, veterinare și protecției mediului.

Potrivit specialiștilor, rezistența la antimicrobiene apare atunci când bacteriile, virusurile, fungii și paraziții nu mai răspund la medicamentele utilizate pentru combaterea lor. Fenomenul poate afecta nu doar tratarea infecțiilor, ci și siguranța unor intervenții medicale precum operațiile, transplanturile și tratamentele oncologice.

Utilizarea necorespunzătoare a antimicrobienelor în medicina umană și veterinară, precum și în agricultură, contribuie la răspândirea microorganismelor rezistente. În același timp, poluarea și gestionarea defectuoasă a deșeurilor și apelor uzate pot favoriza extinderea acestui fenomen în mediu.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2023, aproximativ una din șase infecții bacteriene confirmate în laborator la nivel mondial era rezistentă la tratamentul cu antibiotice. Fără măsuri urgente, rezistența la antimicrobiene ar putea provoca până la 39 de milioane de decese cumulate până în 2050.