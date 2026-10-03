R. Moldova obține prima victorie după aproape doi ani: 2-1 cu Kazahstan

R. Moldova a deschis scorul în prelungirile primei reprize, prin Nicky Cleșcenco, în minutul 45+1, după o primă parte în care „tricolorii” au avut mai multe ocazii. Petru Popescu a majorat avantajul în minutul 50, iar Nuraly Alip a redus din diferență pentru gazde în minutul 64.

Kazahstanul a continuat să caute golul egalizator și a avut câteva ocazii, însă Moldova și-a păstrat avantajul până la final și a obținut victoria cu 2-1.

În actuala ediție a competiției, R. Moldova a fost învinsă de Slovacia în primul meci, după care a remizat cu Insulele Feroe. În urma victoriei cu Kazahstan, „tricolorii” au acumulat patru puncte și ocupă locul doi în grupa C3. Slovacia conduce clasamentul cu șapte puncte, urmată de Moldova, cu patru puncte, Insulele Feroe, cu trei, și Kazahstan, cu un punct. În celălalt meci al etapei, Insulele Feroe și Slovacia au remizat, scor 1-1.

Următorul meci al R. Moldova este programat pentru 6 octombrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău, împotriva Slovaciei.