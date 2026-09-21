R. Moldova pregătește construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș. Proiectul va fi declarat de utilitate publică de interes național

Linia va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hâncești. Potrivit notei de fundamentare, proiectul este considerat strategic pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în sistemul electroenergetic european. Noua interconexiune ar urma să diversifice rutele de transport al energiei electrice și să crească fiabilitatea sistemului. Lucrările sunt planificate să fie finalizate până în 2032.

Declararea proiectului drept obiectiv de utilitate publică de interes național ar permite aplicarea unor proceduri speciale pentru exproprierea terenurilor. Proprietarii terenurilor afectate permanent urmează să fie despăgubiți la prețul de piață, dar nu mai puțin decât valoarea stabilită prin evaluare. În notă este indicată o estimare medie de circa 2 100 de lei pentru un ar afectat permanent și aproximativ 200 de lei pe an pentru un ar afectat temporar.

Guvernul Statelor Unite și-a anunțat, în urmă cu un an, angajamentul de finanțare a construcției liniei cu 130 de milioane de dolari. Structura finanțării, costurile și etapele de implementare urmează să fie stabilite în negocierile cu partenerii din Statele Unite și România.

Proiectul va necesita și evaluarea impactului asupra mediului. Beneficiarul va trebui să elaboreze studiul de evaluare și să obțină Acordul de Mediu, iar traseul urmează să fie stabilit astfel încât să fie evitate, pe cât posibil, zonele cu valoare ecologică ridicată și ariile naturale protejate. În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic, lucrările vor putea începe după efectuarea procedurilor necesare.

Pentru pregătirea proiectului, Guvernul a instituit în 2025 o Comisie de cercetare prealabilă, care a constatat existența elementelor necesare declarării utilității publice de interes național. Proiectul a trecut prin expertiza juridică și anticorupție în septembrie 2026, iar după finalizarea procedurilor guvernamentale urmează să fie transmis Parlamentului.