R. Moldova și România fac prima achiziție comună în cadrul programului SAFE. Vom primi 62 de camioane militare

Proiectul vizează platforme de transport militar multifuncționale pe roți și este inclus în planul de investiții al României. Ministerul Apărării al Republicii Moldova se alătură acordului-cadru încheiat în 2019 între Direcția Generală pentru Armamente din România și compania italiană IDV Defence Vehicles, care prevede furnizarea a 2.909 vehicule militare în 16 configurații diferite.

Ministrul român al Apărării, Radu Oprea, a precizat că, pe lângă vehiculele destinate Armatei Române, alte 62 de camioane vor ajunge în dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova.

”Asta înseamnă cooperare, înseamnă interoperabilitate, înseamnă că, din punct de vedere logistic, ne putem integra mult mai bine și lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și a României”, a declarat Radu Oprea.

La rândul său, ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi, a subliniat că noile vehicule vor contribui la modernizarea Armatei Naționale și la dezvoltarea capacităților sale logistice și operaționale.

”Acest acord demonstrează încă o dată că relația specială de prietenie și încredere dintre Republica Moldova și România se reflectă nu doar în declarații de susținere reciprocă, ci și în proiecte concrete, cu impact direct asupra securității și capacității noastre de apărare”, a declarat Nosatîi.

În cadrul ceremoniei, premierul român Luca Niculescu a subliniat că securitatea și dezvoltarea industriei de apărare reprezintă două direcții prioritare ale cooperării dintre București și Chișinău. Oficialul a menționat că instrumentul european SAFE oferă oportunități pentru modernizarea capacităților militare și consolidarea industriei europene de apărare.

Totodată, premierul român a anunțat că cele două state discută și despre dezvoltarea unor programe comune de apărare împotriva dronelor, în contextul intensificării încălcărilor spațiului aerian provocate de atacurile rusești asupra Ucrainei.

”Securitatea teritoriului nostru, protecția împotriva atacurilor rusești, s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu premierul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor, care încalcă spațiul nostru aerian, se întâmplă tot mai des”, a declarat Luca Niculescu.

Programul SAFE este un instrument financiar al Uniunii Europene destinat consolidării capacităților de apărare prin investiții și achiziții comune. Participarea Republicii Moldova la proiectul inițiat de România urmărește modernizarea logisticii militare și creșterea interoperabilității dintre forțele armate ale celor două state.