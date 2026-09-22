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R. Moldova și România își vor consolida cooperarea în domeniul electoral

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R. Moldova și România își vor consolida cooperarea în domeniul electoral

R. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării dintre Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral, transmite IPN.

Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CEC, condusă de președinta instituției, Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducerea și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României.

Angelica Caraman a menționat că experiența Autorității Electorale Permanente este deosebit de valoroasă pentru CEC și poate fi valorificată în procesul de apropiere a legislației și practicilor electorale de standardele europene, precum și în dezvoltarea unor proiecte comune pentru modernizarea administrației electorale.

Pe agenda discuțiilor au fost și modalitățile concrete prin care expertiza Autorității Electorale Permanente, acumulată inclusiv în calitate de autoritate electorală a unui stat membru al Uniunii Europene, poate contribui la consolidarea capacităților instituționale ale CEC.

Vizita delegației Comisiei Electorale Centrale la București continuă cu sesiuni de lucru și schimburi de experiență cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente pe mai multe domenii ce țin de organizarea și administrarea proceselor electorale.

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