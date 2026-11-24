Subiectul a fost abordat de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Mircea Păscăluță, în cadrul unei conferințe desfășurate la Iași.

Proiectul strategic ”Amenajarea hidrotehnică și pentru navigație a râului Prut” urmărește valorificarea potențialului economic al râului prin dezvoltarea transportului fluvial, gestionarea eficientă a resurselor de apă, extinderea sistemelor de irigații și consolidarea conectivității regionale între Republica Moldova, România și Ucraina.

”Republica Moldova susține ideea relansării navigației pe Prut și privește cu încredere tot ce ar putea aduce aceasta regiunii noastre: legături mai strânse între comunitățile de pe cele două maluri, noi oportunități pentru agricultori și pentru mediul de afaceri și o apropiere tot mai firească de spațiul european”, a declarat Mircea Păscăluță.

Potrivit secretarului de stat, relansarea navigației pe Prut reprezintă unul dintre obiectivele asumate de Guvernul Republicii Moldova prin Strategia de mobilitate 2030, precum și prin angajamentele bilaterale cu România. În luna ianuarie a acestui an, reprezentanții celor două state au discutat, la Chișinău, despre efectuarea unor lucrări comune de dragare a albiei Prutului, pentru asigurarea adâncimilor necesare navigației.

În vederea implementării proiectului, autoritățile de la Chișinău propun realizarea unor studii hidrografice comune, evaluarea potențialului economic al transportului de mărfuri și analiza impactului asupra mediului.

Ulterior, ar putea fi amenajat un sector-pilot pe cursul inferior al Prutului, în legătură directă cu porturile Giurgiulești și Galați. Această etapă ar permite stabilirea unui mecanism comun de finanțare și întreținere a căii navigabile, înainte de extinderea infrastructurii spre amonte.

Republica Moldova are deja experiență în acest domeniu. În 2012, navigația pe Prut a fost redeschisă pe sectorul Giurgiulești–Cahul, iar în 2013 a fost extinsă până la Cantemir. Menținerea navigabilității pe termen lung necesită însă lucrări permanente de întreținere și asigurarea unui flux constant de mărfuri.

”Astăzi, râul Prut marchează cea mai lungă frontieră fluvială externă a Uniunii Europene. În contextul aderării Republicii Moldova la UE, avem oportunitatea de a transforma această frontieră într-un spațiu al cooperării, al dezvoltării economice și al prosperității comune. Relansarea navigației pe Prut poate contribui la intensificarea schimburilor comerciale dintre cele două state și la consolidarea conectivității regionale”, a subliniat Păscăluță.

Proiectul prezentat la Iași prevede, în perspectivă, dezvoltarea a aproximativ 500 de kilometri de cale navigabilă și integrarea acesteia într-un viitor coridor de transport fluvial care să conecteze Marea Baltică și Marea Neagră.

Conferința a fost organizată de Consiliul Județean Iași și Camera de Comerț și Industrie Iași, la Palatul Culturii, și a reunit reprezentanți ai autorităților publice, mediului academic, comunității de afaceri și societății civile.