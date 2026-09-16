R. Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior

Ministerul Educației și Cercetării menționează că pregătirea reuniunilor din 2027 a fost discutată în cadrul conferinței internaționale „Viitorul învățământului superior: schimb de cunoștințe și sprijinirea implementării pentru un Proces Bologna mai puternic”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 16-17 septembrie, la București.

Ministrul Dan Perciun a subliniat că găzduirea conferinței ministeriale reprezintă atât o recunoaștere a progreselor realizate de Republica Moldova, cât și o oportunitate de a accelera modernizarea sistemului universitar. „Conferința pe care o vom găzdui anul viitor împreună cu România trebuie să producă rezultate concrete pentru studenți și universități: diplome mai ușor de recunoscut, mai multe oportunități de mobilitate, programe comune și standarde de calitate aplicate consecvent în întreg Spațiul European al Învățământului Superior”, a declarat ministrul.

Din 2024, Republica Moldova și România găzduiesc în comun Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior. Secretariatul sprijină activitatea Grupului de monitorizare a Procesului Bologna și a structurilor sale de lucru și coordonează pregătirea Conferinței Ministeriale și a Forumului Global de Politici de anul viitor.