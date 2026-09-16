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R. Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior

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R. Moldova și România vor găzdui Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior

Republica Moldova și România vor găzdui, anul viitor în perioada 26-27 mai, Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior și Forumul Global de Politici. Evenimentele vor reuni la Iași și Chișinău miniștrii responsabili de învățământul superior din statele participante la Procesul Bologna și experți din aproximativ 80 de țări, transmite IPN.

Ministerul Educației și Cercetării menționează că pregătirea reuniunilor din 2027 a fost discutată în cadrul conferinței internaționale „Viitorul învățământului superior: schimb de cunoștințe și sprijinirea implementării pentru un Proces Bologna mai puternic”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 16-17 septembrie, la București.

Ministrul Dan Perciun a subliniat că găzduirea conferinței ministeriale reprezintă atât o recunoaștere a progreselor realizate de Republica Moldova, cât și o oportunitate de a accelera modernizarea sistemului universitar. „Conferința pe care o vom găzdui anul viitor împreună cu România trebuie să producă rezultate concrete pentru studenți și universități: diplome mai ușor de recunoscut, mai multe oportunități de mobilitate, programe comune și standarde de calitate aplicate consecvent în întreg Spațiul European al Învățământului Superior”, a declarat ministrul.

Din 2024, Republica Moldova și România găzduiesc în comun Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior. Secretariatul sprijină activitatea Grupului de monitorizare a Procesului Bologna și a structurilor sale de lucru și coordonează pregătirea Conferinței Ministeriale și a Forumului Global de Politici de anul viitor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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