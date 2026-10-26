R. Moldova și Ucraina au semnat Acordul de cooperare tehnico-militară. Vasile Tofan: „Neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare”

În cadrul unei conferințe de presă comune, Vasile Tofan a reiterat condamnarea fermă de către Republica Moldova a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și susținerea unei păci juste și durabile. Totodată, prim-ministrul a evidențiat rolul rezistenței ucrainene în menținerea păcii și securității în regiune.

„În fiecare zi în care ucrainenii își apără orașele, familiile și libertatea, ei contribuie și la securitatea Republicii Moldova. Rezistența lor ne permite să trăim în pace și să ne construim viitorul acasă”, a declarat Tofan.

La rândul său, prim-ministrul Ucrainei, Serghii Korețki, a remarcat dialogul constructiv cu Vasile Tofan și respectarea angajamentelor asumate în cadrul discuțiilor bilaterale: „De la prima noastră convorbire telefonică până astăzi, tot ce a fost spus se îndeplinește. Este foarte important atunci când cuvântul dat este respectat și apreciem foarte mult acest lucru”.

Potrivit unui comunicat al Executivului de la Chișinău, oficialii au abordat dezvoltarea coridoarelor rutiere și feroviare pentru transportul mărfurilor ucrainene, inclusiv prin inițiativa europeană Coridoarele de solidaritate. Au fost discutate modernizarea punctelor de trecere a frontierei și extinderea controlului comun, măsuri menite să faciliteze schimburile comerciale, investițiile și reconstrucția Ucrainei.

Vasile Tofan a evidențiat și oportunitățile economice pe care relațiile bilaterale le oferă Republicii Moldova. Potrivit autorităților naționale, tranzitul mărfurilor ucrainene generează venituri pentru Calea Ferată din Moldova, iar atragerea companiilor ucrainene, inclusiv în domeniile logisticii și depozitării, poate contribui la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea investițiilor în țara noastră.

În domeniul energetic, cei doi prim-miniștri au discutat despre consolidarea interconexiunilor electrice și extinderea colaborării în sectorul gazelor naturale. Pe agendă s-au aflat accelerarea semnării unui memorandum de înțelegere între Moldelectrica și Ukrenergo și pregătirea proiectului celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk. Această interconexiune ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două state, contribuind la consolidarea securității și independenței energetice.

Cei doi oficiali au discutat și despre gestionarea nivelului apei în Nistru, cu accent pe o mai bună coordonare a deversărilor și asigurarea necesarului de apă pentru localitățile din zonă.

Securitatea și apărarea au constituit, de asemenea, un subiect important al întrevederii. Astăzi, la Kiev, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său ucrainean, Evhenii Hmara, au semnat Acordul de cooperare tehnico-militară. Documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea soluțiilor tehnologice dezvoltate și testate de Ucraina pentru protejarea spațiului aerian.

Vasile Tofan a subliniat importanța acestui acord în contextul amenințărilor la adresa securității Republicii Moldova. De la începutul războiului, spațiul aerian al statului nostru a fost încălcat de peste 100 de ori, iar drone și fragmente de proiectile au căzut pe teritoriul național.

„Moldova este și va rămâne un stat pașnic și neutru. Dar neutralitatea nu înseamnă să fim lipsiți de apărare. Datoria noastră este să protejăm pacea și siguranța cetățenilor noștri”, a declarat Premierul Tofan.

De asemenea, Vasile Tofan a apreciat hotărârea cu care Ucraina continuă reformele în condiții de război și a reafirmat că statele noastre trebuie să continue să colaboreze în procesul de aderare la Uniunea Europeană.