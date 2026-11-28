Reuniunea s-a desfășurat pe 26-27 noiembrie și a întrunit reprezentanți ai instituțiilor responsabile de gestionarea resurselor de apă și protecția mediului din Republica Moldova și Ucraina. La ședință a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, iar lucrările au fost coprezidate de secretara de stat Victoria Gratii și viceministra economiei și mediului din Ucraina, Iryna Ovcharenko.

Discuțiile s-au concentrat pe riscurile de poluare a Nistrului, scăderea nivelului apei în perioadele de secetă și necesitatea unei coordonări mai eficiente a intervențiilor în situații de criză.

„De sănătatea Nistrului depind comunitățile din ambele țări. Îmi doresc ca discuțiile din aceste două zile să ne ajute să convenim cum intervenim împreună și cum ne pregătim mai bine pentru eventualele situații de criză”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Pornind de la experiența acestui an, reprezentanții celor două state au analizat posibilitățile de îmbunătățire a mecanismelor de prevenire a situațiilor de criză și de coordonare a acțiunilor. În cadrul reuniunii au fost prezentate rezultatele activității grupurilor de lucru ale Comisiei și prioritățile pentru perioada următoare.

Printre acestea se numără îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a apelor, elaborarea unui raport comun privind starea fluviului Nistru, prevenirea inundațiilor și protejarea biodiversității.

Grupul de lucru pentru aspectele hidrotehnice, asupra căruia au convenit părțile, va avea atribuții ce țin de actualizarea regulilor de exploatare a lacurilor de acumulare din bazinul Nistrului. Vor fi examinate inclusiv protocoalele aplicabile în perioadele cu niveluri extrem de scăzute ale apei și în perioadele de viituri.

Activitatea acestuia va include evaluarea siguranței barajelor, a digurilor de protecție împotriva inundațiilor și a construcțiilor de captare a apei. De asemenea, va fi organizat schimbul operativ de date tehnice privind debitele deversate și starea construcțiilor hidrotehnice transfrontaliere.

Cooperarea în cadrul Comisiei Nistrene urmărește coordonarea acțiunilor Republicii Moldova și Ucrainei pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă, prevenirea riscurilor de mediu și protejarea fluviului Nistru, care are importanță strategică pentru ambele state.