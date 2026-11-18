Proiectul, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, stabilește că statele membre ale UE pot trimite în Republica Moldova echipe de intervenție, experți și alte capacități de răspuns în cazul situațiilor de urgență. La rândul său, R. Moldova va putea contribui voluntar la eforturile comune, punând la dispoziția Mecanismului propriile echipe de intervenție.

„Un element important al proiectului este posibilitatea de a solicita sprijin european înainte de producerea unui dezastru, atunci când există un risc iminent. Astfel, Republica Moldova va putea cere trimiterea temporară a unor capacități europene de răspuns, a echipelor de experți care să sprijine coordonarea intervențiilor sau a specialiștilor care să ofere consultanță tehnică. Decizia privind acordarea asistenței și participarea la misiuni va fi luată de prim-ministru, la propunerea ministrului Afacerilor Interne”, menționează autorii prin intermediul unei note informative.

Proiectul mai prevede și conectarea Republicii Moldova la Sistemul comun de comunicare și informare în situații de urgență (CECIS), o platformă securizată a UE prin care statele participante fac schimb de informații în cazul dezastrelor. Conectarea se va realiza prin intermediul rețelei securizate de comunicații TESTA și va facilita transmiterea rapidă a notificărilor, a solicitărilor de asistență și a informațiilor necesare pentru coordonarea intervențiilor.

De asemenea, se reglementează și procedura prin care autoritățile naționale autorizate vor putea solicita servicii furnizate prin programele spațiale ale UE, inclusiv Copernicus și GovSatCom. Acestea oferă date de observare a Pământului și servicii de comunicații guvernamentale prin satelit, instrumente care pot contribui la gestionarea mai eficientă a situațiilor de urgență.

Totodată, Republica Moldova va putea accesa fonduri europene destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților de prevenire și răspuns în situații de urgență.

Menționăm că, Republica Moldova deja participă la Mecanismul de protecție civilă al UE din 1 ianuarie 2024, iar proiectul de lege stabilește în detaliu modalitățile prin care țara noastră ia parte la activitățile acestuia. Până în prezent, Republica Moldova a beneficiat de sprijin prin intermediul Mecanismului în mai multe perioade de criză, printre care criza gazelor din 2021–2022, criza refugiaților din 2022, criza energetică din iernile 2022–2024 și poluarea cu produse petroliere a râului Nistru, în primăvara anului 2026.