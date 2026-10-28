R. Moldova va analiza prioritățile aderării la UE la conferința anuală din 9-10 noiembrie privind Extinderea

Evenimentul va avea loc după ce Comisia Europeană va prezenta, pe 4 noiembrie, Pachetul de extindere pentru anul 2026. Tot atunci, Republica Moldova, Ucraina și Albania vor primi foile de parcurs. Acestea urmau să fie prezentate pe 28 octombrie, însă termenul a fost amânat, transmite IPN.

La conferință ar urma să participe și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a anunțat o vizită în Republica Moldova în acea perioadă.

Conferința de la Chișinău va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, societății civile, mediului de afaceri și mass-media pentru a analiza etapele procesului de aderare și modul în care reformele pot produce schimbări concrete pentru cetățeni. Prima zi a conferinței va fi dedicată prezentării rezultatelor Pachetului de extindere pentru Republica Moldova și analizării progreselor pe clusterele de capitole de negociere.

Agenda include sesiuni privind reforma justiției și combaterea corupției, reforma administrației publice locale, pregătirea economiei pentru accesul la Piața unică europeană, tranziția verde, securitatea, protecția socială și agricultura. A doua zi va continua în formatul Forumului de Integrare Europeană, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Discuțiile se vor concentra pe rolul Parlamentului în avansarea negocierilor de aderare, funcționarea instituțiilor democratice și contribuția societății civile și a mass-media la promovarea reformelor, transparenței și coeziunii sociale.

Potrivit organizatorilor, conferința își propune să reunească reprezentanți ai instituțiilor publice, societății civile, mediului de afaceri, sindicatelor și mass-media pentru a discuta transformarea angajamentelor de aderare în reforme cu efecte concrete pentru cetățeni. Conferința este organizată de Biroul pentru Integrare Europeană, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Friedrich Ebert.