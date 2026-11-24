Astfel, Oleg Țulea urmează să fie desemnat ambasador al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, Eugeniu Vizir – în Statul Israel, iar Eugeniu Buga – în Regatul Spaniei.

În cadrul ședinței comisiei parlamentare, vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat responsabilitatea ambasadorilor în promovarea intereselor Republicii Moldova și consolidarea relațiilor cu statele partenere.

”Reprezentarea Republicii Moldova peste hotare înseamnă, pe lângă experiență diplomatică, și capacitatea de a construi parteneriate durabile, de a identifica noi oportunități de cooperare și de a transforma dialogul politic în rezultate concrete. Fiecare misiune diplomatică are un rol esențial în consolidarea relațiilor cu statele partenere și în promovarea priorităților de politică externă ale țării noastre”, a declarat Mihai Popșoi.

Oleg Țulea deține rangul diplomatic de ambasador și exercită, în prezent, funcția de ambasador cu misiuni speciale în cadrul MAE. Anterior, a ocupat funcția de ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene și a fost ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovenia. De asemenea, a reprezentat Republica Moldova la Comisia Dunării, unde a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte. Oleg Țulea a exercitat două mandate de deputat în Parlament, a fost membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și viceministru al Tineretului și Sportului.

Eugeniu Vizir este diplomat de carieră, cu peste 30 de ani de experiență în serviciul diplomatic, și deține rangul de ministru-plenipotențiar. În prezent, conduce Institutul Diplomatic al MAE și exercită funcția de coordonator național pentru Francofonie. Anterior, a activat în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în Franța, Federația Rusă și Uzbekistan, inclusiv în calitate de însărcinat cu afaceri ad interim. În cadrul ministerului, a condus Direcția analiză și prognoză strategică și a gestionat dosare de cooperare regională și integrare europeană. Totodată, a contribuit la elaborarea documentelor strategice de politică externă, dezvoltarea instituțională a serviciului diplomatic și formarea profesională a diplomaților.

Eugeniu Buga are peste 19 ani de experiență în serviciul diplomatic și deține rangul de ministru-consilier. În prezent, conduce Direcția Protocol Diplomatic de Stat a MAE. Pe parcursul carierei, a activat în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în Turcia, Grecia și Spania, precum și în diferite funcții în cadrul ministerului. De asemenea, a fost șef al Direcției Comunicare și Protocol din cadrul Cancelariei de Stat și consilier principal de stat al prim-ministrului Republicii Moldova.

Cei trei diplomați își vor putea începe activitatea în calitate de ambasadori după finalizarea tuturor procedurilor legale, inclusiv aprobarea hotărârilor de Guvern și semnarea decretelor prezidențiale de numire în funcție.