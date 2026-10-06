R. Moldova va negocia două împrumuturi pentru modernizarea agriculturii și a învățământului profesional tehnic

Potrivit informațiilor oferite de Direcția de comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49,1 milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul „Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole (etapa a II-a)” și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele interne și externe. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA), pe un termen de 20 de ani, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea tehnicii și a echipamentelor agricole moderne, inclusiv pentru activitățile post-recoltare. Fermierii eligibili vor putea procura aceste echipamente pe baza unor contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, prin intermediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”, se menționează în comunicat.

O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservare a solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză.

Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul „Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic”, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării.

„Proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri educaționale accesibile, eficiente din punct de vedere energetic și digitalizate. Banii vor fi utilizați pentru modernizarea infrastructurii a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic. Lucrările prevăzute în cadrul proiectului includ reabilitarea a 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, dotarea acestora cu echipamente pentru instruirea practică, precum și reabilitarea a 23 de cămine. Valoarea totală a proiectului este de 80 de milioane de euro”, menționează autorii de proiect.

Conform autorităților, jumătate din această sumă reprezintă contribuția Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere, iar cealaltă jumătate urmează să fie acoperită din granturi internaționale.