R. Moldova vrea să cumpere mai mult gaz lichefiat din SUA. Vlad Kulminski a discutat cu producătorii americani

Potrivit diplomatului, industria gazelor lichefiate din SUA este enormă, crește foarte rapid, atrage investiții de miliarde de dolari și folosește tehnologii tot mai avansate. De aceea, ea este atractivă.

Discuțiile au avut loc în cadrul evenimentului „Americas LNG Summit”, una din cele mai importante conferințe dedicate industriei gazelor naturale lichefiabile.

„Am vorbit despre R. Moldova, despre sistemul nostru energetic și despre oportunitățile de a aduce mai mult gaz american în R. Moldova și în Ucraina”, a declarat Vlad Kulminski.

De asemenea, excelența sa afirmă că acest lucru deschide oportunități foarte mari pentru țara noastră de a avea acces la surse de energie sigure, la prețuri competitive și fără condiționări deopolitice care contravin intereselor noastre naționale.

„M-am întâlnit cu producători și exportatori de gaze, cu care am discutat despre posibilități concrete de cooperare. Vrem să aducem mai multă energie americană în R. Moldova, la prețuri bune și să construim parteneriate de lungă durată”, a mai menționat ambasadorul Kulminski.

La Americas LNG Summit se întrunesc marii producători, companii energetice și oameni care decid cum va arăta piața gazelor naturale în următorii ani. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 13-15 octombrie, curent.