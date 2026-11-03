R. Moldova vrea să modernizeze legăturile rutiere și feroviare cu România și Ucraina

Prioritățile au fost prezentate de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, la reuniunea miniștrilor responsabili de dezvoltarea regională din Regiunea Dunării, transmite IPN.

În cadrul intervenției sale online la reuniunea desfășurată la Sofia, Bulgaria, Vladimir Bolea a menționat reducerea diferențelor de dezvoltare dintre regiuni, modernizarea orașelor și îmbunătățirea serviciilor publice. Ministrul a subliniat că orașele trebuie să devină centre de dezvoltare economică și pentru localitățile rurale din apropiere.

Potrivit oficialului, aceste obiective sunt strâns legate de procesul de integrare europeană și de reforma administrativ-teritorială. Totodată, Vladimir Bolea a menționat necesitatea consolidării capacităților administrațiilor publice locale, astfel încât investițiile și reformele să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai.

Un alt subiect abordat a fost finanțarea proiectelor de dezvoltare regională după anul 2027. Vladimir Bolea a pledat pentru o mai bună coordonare a priorităților statelor din Regiunea Dunării cu viitoarele programe de finanțare ale UE. În opinia sa, pentru țările candidate, finanțarea trebuie să sprijine atât realizarea investițiilor, cât și pregătirea instituțiilor responsabile de gestionarea proiectelor.

Reuniunea a fost organizată sub egida Președinției bulgare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.