R. Moldova vrea să păstreze impozitul unic de 7% pentru rezidenții Moldova IT Park până în 2035

Potrivit secretarei de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, autoritățile examinează două posibilități pentru menținerea facilităților oferite rezidenților Moldova IT Park: recunoașterea acestora ca regim fiscal distinct sau încadrarea lor într-o schemă de ajutor de stat. În cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană, Republica Moldova intenționează să solicite o perioadă de tranziție de până la șase ani.

Michelle Iliev a precizat că prioritatea este păstrarea impozitului unic de 7%, conform angajamentului asumat prin legislația națională până în 2035. Totuși, în cazul în care facilitățile vor fi considerate ajutor de stat, acestea ar putea necesita ajustări pentru a corespunde normelor europene.

La rândul său, președinta Consiliului Concurenței, Alina Cebotariov, a subliniat că instituția este implicată în identificarea unei soluții compatibile cu legislația europeană. Potrivit acesteia, pentru justificarea facilităților și a eventualelor perioade de tranziție sunt necesare date economice și analize detaliate privind impactul asupra concurenței. În acest context, a fost contractată o expertă din Polonia, care analizează cadrul normativ al Moldova IT Park și urmează să stabilească în ce măsură regimul actual poate fi menținut sau adaptat.

În același timp, în ceea ce privește Capitolul 10, MDED își propune să fie pregătit pentru închiderea provizorie a acestuia până la sfârșitul anului.

Potrivit secretarei de stat, legislația din domeniul comunicațiilor electronice este deja aliniată la normele europene, iar printre obiectivele stabilite până în 2030 se numără asigurarea unei viteze minime de internet de 100 Mbps și atingerea unei acoperiri de cel puțin 25% cu rețele 5G. De asemenea, în domeniile securității cibernetice și inteligenței artificiale, autoritățile pregătesc alinierea legislației la normele europene.