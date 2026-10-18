R. Moldova vrea să reducă importurile de energie electrică la 40% până în 2050

Potrivit ministrului, în prezent, Republica Moldova importă aproximativ 77% din energia electrică necesară consumului intern. Autoritățile urmăresc reducerea acestei dependențe prin dezvoltarea sectorului energetic și extinderea producției din surse regenerabile.

Strategia energetică a țării include obiectivul de a crește producția locală de energie electrică din surse regenerabile până la 85% către anul 2050.

Importurile de energie electrică în Moldova în sezonul rece 2026–2027

Pentru sezonul rece 2026–2027, necesarul de energie electrică este estimat la aproximativ 3 milioane MWh. Conform estimărilor prezentate de Dorin Junghietu, 41% din acest volum urmează să fie acoperit din producția locală, inclusiv de centralele de termoficare și instalațiile de producere a energiei regenerabile.

Restul de 59% din necesarul de energie electrică va fi asigurat prin importuri. Ministrul a subliniat că investițiile în infrastructura energetică și în noile capacități de producție vor avea un rol important în reducerea dependenței Republicii Moldova de energia electrică importată.