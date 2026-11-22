Anchetatorii au examinat locul incidentului și au recuperat numeroase fragmente împrăștiate pe o suprafață extinsă, înaintea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC), programată luni, la Bruxelles, în urma încălcării spațiului aerian polonez de către Rusia, vineri, relatează Kyiv Post, preluat de DIGI24.ro.

Racheta de croazieră rusească Kh-101, ale cărei resturi au fost descoperite în apropierea localității Nowy Lipowiec, din voievodatul Lublin, în estul Poloniei, a fost fabricată în Rusia în ultimul trimestru al anului 2026 și a explodat în aer înainte de a lovi solul, împrăștiind fragmente pe o suprafață extinsă, a anunțat procurorul polonez Andrzej Boroń, potrivit Polskie Radio.

Vorbind în numele Parchetului din Lublin, Boroń a confirmat că anchetatorii polonezi au examinat zona impactului, au reconstituit traiectoria de zbor a rachetei și au recuperat numeroase fragmente pentru expertize criminalistice.

„Cunoșteam traiectoria aproximativă de zbor. S-a stabilit că este vorba despre o rachetă de croazieră de fabricație rusească. Pot, de asemenea, să confirm că a fost fabricată în ultimul trimestru al acestui an”, a declarat Boroń.

Potrivit procurorului, concluziile preliminare ale expertizelor indică faptul că focosul rachetei a explodat deasupra solului, ceea ce explică dispersarea fragmentelor pe o suprafață atât de mare.

„Potrivit concluziilor preliminare, explozia s-a produs deasupra solului. Tocmai de aceea, fragmentele au fost împrăștiate pe o suprafață foarte extinsă. Examinarea fiecărui fragment descoperit la fața locului este în curs de desfășurare”, a adăugat Boroń.

Producția de rachete a Rusiei continuă, în ciuda sancțiunilor occidentale

Descoperirea faptului că racheta de croazieră Kh-101, lansată din aer, fusese fabricată recent, între octombrie și noiembrie 2026, și utilizată la doar câteva săptămâni după ieșirea de pe linia de producție evidențiază capacitatea Moscovei de a continua fabricarea în serie a rachetelor, în pofida restricțiilor occidentale privind exporturile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri aliații internaționali că forțele ruse utilizează rachete balistice și de croazieră fabricate recent, trimise pe front aproape imediat după ieșirea de pe liniile de asamblare.

Liderul de la Kiev a cerut Uniunii Europene să adopte un al 22-lea pachet de sancțiuni puternice, care să vizeze fabricile din industria de apărare, furnizorii de componente și rețelele de contrabandă cu microelectronică.

Trei obiecte aeriene rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei

Racheta Kh-101 descoperită la Nowy Lipowiec a fost unul dintre cele trei obiecte aeriene rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în dimineața zilei de vineri, 20 noiembrie, în timpul unui bombardament masiv lansat de Rusia asupra vestului Ucrainei.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat că, pe lângă racheta Kh-101 descoperită în apropiere de Nowy Lipowiec, o a doua rachetă de croazieră suspectată că ar fi fost de fabricație rusească a căzut la Rudnik nad Sanem, iar o dronă cu propulsie reactivă s-a prăbușit la Młodochów (Molodycz).

Un pilot suedez aflat la bordul unui avion de luptă JAS 39 Gripen, care patrula spațiul aerian polonez, a primit autorizația NATO de a doborî presupusa rachetă Kh-101. Pilotul a decis însă să nu deschidă focul, deoarece condițiile meteorologice severe au împiedicat confirmarea vizuală și prin senzori optoelectronici a țintei.

Mark Rutte: NATO promite să apere teritoriul Poloniei

După o vizită urgentă la Varșovia, sâmbătă, 21 noiembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a promis că Alianța „va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei”.

Rutte a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, analizează capacitatea de descurajare a NATO pentru a identifica eventualele vulnerabilități.

Evaluarea are loc înaintea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, programată luni, la Bruxelles, unde Polonia va fi reprezentată de ministrul adjunct al Apărării, Paweł Zalewski.