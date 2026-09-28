Racheta spaţială Starship a companiei SpaceX a ajuns pe orbita Pământului în ciuda unei probleme la motor

Vehiculul fără echipaj, înalt de 40 de etaje, format dintr-o rachetă de propulsie Super Heavy plus nava principală Starship la etajul superior, a răsunat cu putere la decolarea de pe platforma de lansare a complexului Starbase al SpaceX, situat de-a lungul Golfului Mexic, lângă Brownsville, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Purtătorul de cuvânt al SpaceX, Dan Huot, a declarat iniţial, în cadrul transmisiunii live a misiunii, că nava Starship nu va putea ajunge pe orbită după ce unul dintre motoarele sale s-a oprit mai devreme decât era planificat. Însă Huot şi-a schimbat poziţia câteva minute mai târziu, după ce o actualizare din partea inginerilor a confirmat că nava ar putea totuşi să încerce o aprindere cheie a motorului care ar propulsa-o pe orbită.

Starship, construită pentru a lansa mai frecvent sateliţii Starlink ai SpaceX şi pentru a transporta viitoarele misiuni ale NASA către Lună, urma să parcurgă şase orbite în jurul Pământului în timpul unei călătorii de 10 ore - cea mai lungă de până acum - înainte de a ameriza în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

TOŢI CEI 26 DE SATELIŢI STARLINK AU FOST LANSAŢI

Toţi cei 26 de sateliţi Starlink V3 ai SpaceX se află în prezent pe orbită, relatează CNN.

SpaceX a confirmat deja că a stabilit contactul cu cel puţin o parte dintre aceştia. Nu există încă informaţii cu privire la starea sateliţilor care au fost proiectaţi să realizeze şi fotografii ale scutului termic al navei Starship în timp ce se îndepărtau de vehicul.

SpaceX a acordat o importanţă deosebită studierii şi îmbunătăţirii scutului termic al navei Starship. Acesta este conceput pentru a proteja vehiculul în timpul călătoriei epuizante de întoarcere pe Pământ, întrucât reintrarea în atmosfera densă a Pământului poate implica temperaturi care depăşesc 2.500 de grade Fahrenheit (aproape 1.400 de grade Celsius).

Atingerea orbitei, un obiectiv principal pentru orice rachetă nouă proiectată să transporte sarcini utile în spaţiu, a fost o realizare mult amânată pentru Starship. Elon Musk, fondatorul SpaceX, îşi propusese cândva să fie un obiectiv atins în 2022, urmând ca în 2023 să aibă loc lansările de sateliţi.

Totuşi, începând din 2023, toate cele 13 zboruri de testare anterioare ale navei Starship s-au limitat la spaţiul suborbital, în ciuda unei campanii de dezvoltare de aproape un deceniu care a costat SpaceX peste 15 miliarde de dolari până în prezent.

Musk a declarat că şi-ar dori ca, în cele din urmă, să zboare sute sau mii de nave Starship pe an, un ritm de lansare fără precedent în industria spaţială.

SPACEX DECIDE SĂ READUCĂ NAVA STARSHIP PE PĂMÂNT CU CÂTEVA ORE ÎNINATE DE TERMEN

SpaceX nu va lăsa nava Starship să rămână pe orbită timp de 10 ore, aşa cum planificase iniţial compania. Controlorii misiunii, în cadrul unei analize recente, au decis să încheie misiunea puţin mai devreme, relatează CNN.

„Se pare că vom atinge primul nostru punct de control şi ne vom întoarce mai devreme”, a declarat purtătorul de cuvânt al SpaceX, Dan Huot. „Prevedem că manevra de ieşire de pe orbită va avea loc la aproximativ două ore şi 12 minute de la începutul zborului… iar apoi ar trebui să amerizăm în Pacific la puţin peste trei ore de la începutul misiunii”, a declarat el.

Huot a menţionat că Starship a reuşit să lanseze toţi cei 26 de sateliţi Starlink şi că compania a stabilit contact cu fiecare dintre aceştia, ceea ce reprezintă un succes uriaş al misiunii. Totuşi, nava nu va efectua chiar atât de multe ture în jurul planetei pe cât se sperase iniţial.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a intervenit pe reţelele sociale pentru a felicita SpaceX pentru succesul înregistrat până acum.