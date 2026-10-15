Rachete ucrainene Neptun au lovit șase bombardiere rusești pe aerodromul din regiunea Voronej

„Su-34M pot transporta simultan mai multe bombe ghidate și cu mare capacitate explozivă, precum și diverse tipuri de rachete”, se arată în comunicatul Marinei ucrainene care anunță atacul.



Potrivit Marinei ucrainene, atacul asupra acestor bombardiere va slăbi capacitățile forțelor aeriene ruse pe linia frontului și în împrejurimi, unde utilizează pe scară largă bombe pentru a distruge fortificațiile ucrainene și a ataca orașele aflate sub controlul Kievului, transmite Agerpres.



Pe lângă bombardiere, în atac au fost lovite și echipamente folosite de forțele aeriene ruse. Potrivit Marinei ucrainene, explozii secundare au avut loc pe aerodromul atacat.