Răcire bruscă duminică, după zile cu temperaturi de până la +31 de grade

Duminică, însă, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî până la +15..+20 de grade Celsius, pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece.

Meteorologul de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Natalia Gherasim, a precizat pentru IPN că vineri și sâmbătă temperaturile diurne vor oscila între +25 și +31 de grade Celsius. În nordul țării, sâmbătă, valorile termice vor fi mai scăzute, situându-se între +20 și +24 de grade.

Răcirea de duminică va fi urmată de o încălzire treptată a vremii. Începând de luni, temperaturile diurne vor crește din nou, ajungând până la +20.. +25 de grade Celsius. În următoarele zile, temperaturile nocturne vor varia între +12 și +18 grade Celsius.

De asemenea, izolat, sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat din nord-vest, urmând să-și schimbe treptat direcția spre sud-est, cu posibile intensificări.