Radio Vocea Basarabiei a încheiat proiectul „România–Republica Moldova: dimensiuni și valori culturale”, finanțat de DRRM

Proiectul s-a derulat în perioada 1 iulie – 15 noiembrie 2026, în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. DRRM/C/11 din 30.07.2026. Valoarea totală a proiectului este de 314.709,89 lei (RON), dintre care 299.723,70 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de D.R.R.M. Proiectul a avut ca scop îmbunătățirea accesului publicului din Republica Moldova la informație și la conținut cultural în limba română, precum și consolidarea legăturilor culturale dintre România și Republica Moldova.

Rezultatele proiectului

100 de buletine de știri difuzate de luni până vineri, la orele 14:00 și 17:00, cu informații din actualitatea Republicii Moldova, despre relația cu România, integrarea europeană, educație, cultură și economie. Buletinele, realizate în studioul Vocea Basarabiei și difuzate simultan la radio, TV, pe Facebook și YouTube, au inclus știri și reportaje despre evenimente și investiții susținute de D.R.R.M. în Republica Moldova, între care BookFest 2026, Forumul Educației România–Republica Moldova, Centrul pastoral-social din Dondușeni, laboratorul LECTURA și atelierul „Ia românească în fiecare casă” de la Bălți și Centrul Cultural din Costești;

30 de ediții ale emisiunii „Dimensiuni culturale” , difuzate joi și vineri, la ora 21:00, în total aproximativ 1.500 de minute de conținut cultural original, cu interviuri, reportaje și dezbateri despre patrimoniu, tradiții, limba română, literatură, teatru, film și muzică;

zeci de invitați din Republica Moldova și din România, între care reprezentanți ai Institutului Cultural Român, ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, ai Bibliotecii Transilvania și ai Bibliotecii Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, ai Muzeului Național de Artă al Moldovei, ai Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, ai Capelei Corale „Moldova” și ai Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, scriitori, regizori, meșteri populari și profesori;

difuzare pe rețeaua FM națională a postului și, simultan, online: buletinele și edițiile au fost publicate integral pe Facebook și YouTube (200 de publicări ale buletinelor și 30 de ediții „Dimensiuni culturale”, însoțite de teasere), iar din buletine au fost extrase peste 100 de clipuri scurte; toate materialele rămân disponibile pe voceabasarabiei.md, Facebook și YouTube;

audiență și vizibilitate online în creștere: Audiența Radio Vocea Basarabiei se menține constantă, cu o medie de aproximativ 17.000 de ascultători zilnic și 30.000 de ascultători săptămânal, potrivit datelor Consumer Target Index (Xplane). Traficul pe portalul voceabasarabiei.md a crescut cu 16,6% față de perioada similară a anului 2025, înregistrând o medie de aproximativ 16.000 de utilizatori unici lunar. Totodată, interacțiunile pe rețelele sociale au crescut cu peste 130%, pagina de Facebook a postului a ajuns la aproximativ 53.000 de urmăritori (+6,2%), iar canalul YouTube – la 16.100 de abonați (+4,5%). Contul de Instagram, dezvoltat în perioada de implementare a proiectului, a acumulat aproximativ 1.150 de urmăritori.

o stație de emisie nouă, de 2000 W, pe frecvența 102,3 FM Chișinău, instalată, dată în exploatare și funcțională.

Un semnal mai clar și mai stabil în Chișinău

Componenta tehnică a proiectului a constat în achiziția, instalarea și darea în exploatare a unei stații noi de radiodifuziune sonoră terestră, cu puterea de emisie de 2000 W, pe frecvența 102,3 FM. Punctul de emisie, aflat anterior la Strășeni, a fost mutat în municipiul Chișinău, iar Radio Vocea Basarabiei emite acum regulat de pe noua stație, cu sistem RDS activ, care afișează numele postului pe receptoare.

Pentru ascultători, diferența se aude imediat: semnalul ajunge direct din capitală, sunetul este mai curat și mai calitativ, iar recepția este mai stabilă în tot municipiul Chișinău și în localitățile din jur. Noua stație completează rețeaua națională de zece stații FM a Radio Vocea Basarabiei și rămâne în exploatare după încheierea proiectului, astfel încât beneficiul pentru public este de durată.

„Ne-am propus să aducem în fiecare casă din Republica Moldova nu doar știrea zilei, ci și oamenii, cărțile, muzeele și tradițiile care ne leagă de România. Datorită noii stații din Chișinău, ne auzim acum mai clar și mai stabil în capitală. Emisiunea «Dimensiuni culturale» a devenit, în aceste luni, un loc de întâlnire pentru oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, iar ea rămâne în grila postului și după încheierea proiectului. Mulțumim Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova pentru sprijin”, a declarat Victoria Bucătaru, coordonatoarea proiectului.

Materialele produse în cadrul proiectului au fost distribuite și prin partenerii media Deschide.md, Ziarul Național, NordNews.md, Realitatea.md / RLIVE și Iași TV Life (România), care au preluat, între altele, reportajele despre Dondușeni, Bălți și Costești. Toate edițiile emisiunii „Dimensiuni culturale” pot fi urmărite pe voceabasarabiei.md/dimensiuni-culturale și pe canalul YouTube Vocea Basarabiei.

Despre Radio Vocea Basarabiei. Radio Vocea Basarabiei este un post de radio în limba română cu acoperire națională în Republica Moldova, administrat de Vocea Media S.R.L., care emite prin rețeaua sa de stații FM și online, pe voceabasarabiei.md.

Despre D.R.R.M. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este structura din cadrul Guvernului României care sprijină, prin finanțări nerambursabile, proiecte culturale, educaționale, mass-media și ale societății civile menite să consolideze legăturile dintre România și Republica Moldova. Mai multe informații: www.drrm.gov.ro.

Persoană de contact: Victoria Bucătaru, coordonator de proiect, Vocea Media S.R.L. | tel.: +373 600 93 333 | e-mail: vbucataru@voceabasarabiei.md | www.voceabasarabiei.md