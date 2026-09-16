Radu Musteață, după numirea la șefia AIPA: R. Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni care să-și pună competențele în slujba statului

„În perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, avem responsabilitatea de a construi de pe acum capacitățile instituționale necesare pentru administrarea eficientă a viitoarelor instrumente de sprijin aferente Politicii Agricole Comune. AIPA trebuie să fie pregătită pentru această etapă, iar pregătirea înseamnă instituție solidă, digitalizare, transparență și, mai ales, oameni profesioniști”, a scris Musteață.

Oficialul a amintit că AIPA administrează un buget de peste 2 miliarde de lei și oferă cele mai importante finanțări pentru sectorul agricol.

„Aceste resurse trebuie să fie gestionate corect și responsabil, pentru a crește productivitatea și competitivitatea agriculturii noastre, pentru a sprijini investițiile care creează valoare adăugată înaltă”, a adăugat el.

Radu Musteață a precizat că Republica Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni care să-și pună experiența, viziunea și competențele în slujba statului.

„Trebuie să implementăm reforme dificile, chiar și atunci când acestea nu aduc popularitate imediată. Este important să lăsăm în urmă instituții care funcționează și servesc cetățenii”, a conchis șeful AIPA.

Amintim că Radu Musteață a deținut timp de mai mulți ani funcția de director al ANSA. La formarea Guvernului condus de Vasile Tofan, Musteață a fost propus pentru funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Totuși, la doar două zile de la preluarea mandatului, acesta și-a depus cererea de demisie după ce a mințit despre faptul că n-ar fi deținut calitatea de membru al Partidului Democrat.