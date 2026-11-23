Lovitura este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri ucrainene asupra obiectivelor energetice rusești, relatează Kyiv Independent, preluat de mediafax.ro.

Kievul urmărește să reducă veniturile Moscovei din petrol și să epuizeze combustibilul care alimentează forțele ruse.

Canalele ucrainene de monitorizare din surse deschise Exilenova+ și Supernova+ au relatat că instalația, aflată la aproximativ 200 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, a luat foc după lovitura cu drone.

Flăcările se văd de la kilometri

Imaginile filmate de localnici în apropierea amplasamentului par să arate focul care luminează puternic cerul nopții. În înregistrări se aud și sunetele apărării antiaeriene ruse.

Publicația rusă de opoziție Astra a relatat că în oraș au avut loc numeroase explozii.

Potrivit acesteia, locuitorii regiunii spun că flăcările de la instalație se văd de la mulți kilometri distanță.

Kyiv Independent nu a putut confirma pe cale independentă amploarea pagubelor și țintele atacurilor la momentul publicării.

Important obiectiv strategic

Amplasamentul a fost vizat de mai multe ori. La 25 septembrie, rafinăria a rămas în flăcări după un atac cu drone.

La 25 august, instalația a fost vizată de o lovitură, dar nu au fost raportate imediat pagube.

În octombrie, un terminal de încărcare a petrolului, prin care treceau produse petroliere destinate exportului, inclusiv cele de la rafinăria din Novoșahtinsk, a luat foc după un atac ucrainean.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, rafinăria poate prelucra aproximativ 7,5 milioane de tone de petrol pe an.

Uzina este considerată unul dintre furnizorii importanți de produse petroliere din sudul Rusiei și aprovizionează armata rusă.

Ucrainenii au scos din funcțiune 55% din capacitatea de rafinare a Rusiei

Pe fondul loviturilor repetate ale Kievului asupra obiectivelor energetice rusești, producția de petrol a Moscovei a scăzut vizibil.

Potrivit Reuters, din a doua jumătate a lunii octombrie atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au redus cu 45% volumul de țiței prelucrat în Rusia, a relatat agenția la 18 noiembrie.

La 15 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au scos din funcțiune 55% din capacitatea de rafinare a Rusiei, prin lovituri de la distanță cu drone și rachete.