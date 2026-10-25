Raportul de 100 de zile al Guvernului Tofan va fi prezentat pe 5 noiembrie

„Da, vom avea un raport. Mi se pare corect să-i raportăm moldovenilor care ne-au încredințat această funcție. Data pe care am hotărât-o este 5 noiembrie”, a declarat Vasile Tofan.

Șeful Executivului a explicat că prezentarea a fost programată pentru ziua următoare publicării raportului Comisiei Europene, stabilită pentru 4 noiembrie, deoarece integrarea europeană reprezintă una dintre prioritățile Guvernului.

„Ni s-a părut important să avem întâi raportul pe 4 și după asta să facem raportarea pe 5, pentru că totuși integrarea în Uniunea Europeană e o livrabilă foarte importantă a acestui guvern”, a menționat premierul.

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului la 21 iulie 2026, cu susținerea a 53 de deputați, iar membrii Cabinetului au depus jurământul de învestire pe 22 iulie. Programul de activitate al Executivului, intitulat „Economie europeană, stat eficient”, stabilește cinci priorități: relansarea economiei, accelerarea integrării europene, eficientizarea și digitalizarea statului, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.