Raportul de extindere al Comisiei Europene privind progresele R. Moldova, examinat în Parlament

Potrivit unui comunicat al Legislativului, în calitate de invitată de onoare a evenimentului a fost Excelența Sa Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.

Ea a adresat un mesaj de salut participanților, încurajând continuarea eforturilor pentru avansarea parcursului european al țării și reafirmând sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în procesul de aderare.

Discuțiile au vizat principalele concluzii ale Raportului de extindere, prioritățile pentru perioada următoare, precum și angajamentele Parlamentului în procesul de aderare și evaluarea progreselor înregistrate.

În cadrul reuniunii, Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru integrare europeană, a prezentat principalele constatări ale Raportului de extindere 2026 al Comisiei Europene, precum și aspectele ce țin de Foaia de parcurs pentru aderare.