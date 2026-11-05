Rata de bază, majorată cu două puncte procentuale. BNM încearcă să tempereze inflația

Totodată, precizează reprezentanții băncii centrale, au fost ajustate ratele dobânzilor la creditele overnight la 13%, la operațiunile repo la 11,25% și la depozitele overnight la 9%, în timp ce normele rezervelor obligatorii au fost menținute neschimbate la 18% pentru mijloacele în lei și 26% pentru cele în valută liber convertibilă.

„Prin această decizie, Banca Națională a Moldovei urmărește diminuarea presiunilor inflaționiste, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea economisirii în defavoarea consumului”, se arată în comunicatul BNM.

Banca centrală menționează că inflația anuală a ajuns la 8,6% în septembrie, fiind impulsionată de o cerere internă robustă și de presiunile persistente asupra prețurilor reglementate și a resurselor energetice.

„Mediul extern continuă să fie incert, pe fondul persistenței tensiunilor geopolitice și comerciale, al riscurilor asociate securității energetice și al vulnerabilităților lanțurilor internaționale de aprovizionare. În trimestrul III 2026, piețele internaționale ale materiilor prime au fost marcate de o volatilitate ridicată, în condițiile manifestării unor presiuni ascendente asupra prețurilor resurselor energetice și ale produselor alimentare”, susțin reprezentanții instituției financiare.

În acest context, BNM anunță că va continua să monitorizeze situația macroeconomică internă și cea externă, precum și riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu.