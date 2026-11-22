Timur Tacenko, şeful Administraţiei Militare a regiunii Kiev, a informat că, în urma atacului, un bloc de locuinţe cu cinci etaje a fost avariat în districtul Vişorod din regiunea Kiev, situat chiar la nord de capitală, notează news.ro.

În timpul atacului a izbucnit un incendiu în clădire, iar apartamentele de pe toate cele cinci etaje au fost „distruse”, a adăugat Tachenko. O femeie de 22 de ani şi un copil au fost răniţi în urma atacului.

Atac la Krasnodar

Pe de altă parte, potrivit unor informaţii, armata ucraineană ar fi lovit un sediu regional al Gărzii Naţionale Ruse în oraşul rus Krasnodar în noaptea de 22 noiembrie, au raportat canalele de monitorizare de pe Telegram.

Locuitorii din zonă au declarat că au auzit zgomote de explozii şi au simţit miros de fum provenind din zona Direcţiei Generale a Gărzii Naţionale Ruse (Rosgvardia) pentru regiunea Krasnodar.

Înaintea atacului semnalat, a fost impusă o suspendare temporară a zborurilor la Aeroportul din Krasnodar, au raportat oficialii, pe fondul prezenţei unor drone în spaţiul aerian din apropiere.

Explozii auzite în apropierea bazei navale a Flotei Baltice a Rusie la Kaliningrad

Potrivit presei ucrainene, sâmbătă au fost semnalate explozii şi o presupusă activitate a dronelor în apropierea bazei navale a Flotei Baltice a Rusiei din Baltisk, regiunea Kaliningrad, în timp ce sirenele de alarmă aeriană au sunat în diferite părţi ale exclavei ruse.

Rapoartele vin pe fondul unor îngrijorări sporite privind securitatea în regiunea baltică, exclava rusă având graniţă cu Polonia şi Lituania, state membre ale NATO.

Canalele ucrainene de monitorizare de pe Telegram, Exilenova+ şi Lachentyt, au raportat multiple explozii, sunete care ar putea proveni de la drone şi o probabilă activitate a apărării aeriene ruse în jurul oraşului Baltisk, un oraş portuar de la Marea Baltică.

Publicaţia „The Kyiv Independent” nu a putut verifica în mod independent informaţiile privind exploziile semnalate sau dacă baza navală a fost lovită.

De asemenea, s-a raportat că au sunat sirenele de raid aerian în Kaliningrad şi în alte părţi ale regiunii. Publicaţia ucraineană Grunt a relatat că alertele au urmat unui avertisment anterior privind un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

Guvernatorul Kaliningradului, Alexei Besprozvannih, a recunoscut că un sistem de alertă a fost activat în districtul Neman după ce autorităţile au detectat ceea ce el a descris ca fiind un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

Potrivit guvernatorului, specialiştii au investigat ulterior situaţia şi au stabilit că nu exista nicio ameninţare.

Surse regionale ruse au indicat că sirenele au sunat din nou mai târziu, în timp ce canalele de monitorizare au continuat să raporteze posibile activităţi ale dronelor.

Canalul ucrainean de monitorizare WarTranslated, citând surse ruse, a relatat afirmaţii conform cărora dronele ar fi atacat baza Flotei Baltice din Baltisk. Canalul a transmis, de asemenea, speculaţii neconfirmate potrivit cărora dronele ar fi putut fi lansate de pe o navă.

Separat, canalul ucrainean de pe Telegram Smolii a raportat o strălucire roşie pe cerul nopţii şi fum dens deasupra regiunii Kaliningrad. Locaţia şi cauza incendiului semnalat nu au putut fi verificate independent.

Baltisk găzduieşte o bază importantă a Flotei Baltice a Rusiei, ceea ce conferă acestui oraş portuar o importanţă strategică pentru operaţiunile navale ale Moscovei în Marea Baltică.

Autorităţile ruse nu au confirmat imediat niciun atac asupra bazei navale, nici pagube la instalaţiile militare, nici victime.

Pe fondul stării de alertă, ministrul de externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a emis o declaraţie pe reţelele sociale în care a subliniat că „Lituania nu a autorizat niciodată utilizarea spaţiului său aerian pentru atacuri împotriva unor ţinte din Federaţia Rusă, inclusiv în cazul de faţă”.