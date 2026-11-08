Războiul din Ucraina // Mai mult de 600 mii de persoane au rămas fără curent electric în urma unui atac rus

„Unele instalaţii energetice importante din regiune au fost avariate în urma unui atac desfăşurat în timpul nopţii”, a scris compania pe Telegram.

Sâmbătă, în întreaga Ucraină au avut loc atacuri cu drone şi rachete, în urma cărora au fost rănite cel puţin nouă persoane, în timp ce Kievul şi Moscova se pregătesc pentru noi discuţii cu Statele Unite, programate săptămâna viitoare.

Negociatorii din Rusia, Ucraina şi SUA urmează să se întâlnească marţi la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, pentru discuţii menite să pună capăt războiului. Noua rundă de negocieri ar fi a patra mediată de administraţia Trump, cea mai recentă având loc la Geneva, în februarie.

Guvernele occidentale care susţin iniţiativa de pace caută o nouă soluţie pentru a ieşi din impas, recunoscând totodată că problemele teritoriale şi de securitate rămân nerezolvate.