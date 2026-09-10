Războiul dintre Statele Unite şi Iran ar putea dura până în 2029, se tem în culise JD Vance şi Marco Rubio

Cu câteva ore înainte de a se adresa miilor de susţinători în cadrul primei convenţii republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial, Donald Trump a prezis, cu un ton sigur, că războiul împotriva Iranului "se va opri imediat" după alegerile intermediare, programate la începutul lunii noiembrie, scrie News.RO.

"(Iranienii) nu mai pot rezista. Ei încearcă cu disperare să influenţeze alegerile pentru ca la putere să ajungă un grup restrâns de oameni slabi, care îi vor lăsa în pace şi le vor permite să deţină arma nucleară", a declarat şeful statului în timpul unui schimb de replici cu presa pe pista bazei aeriene Andrews, din apropierea Washingtonului, înainte de a decola spre Dallas.

Cu toate acestea, discursul nu este acelaşi în rândurile administraţiei Trump. "The Wall Street Journal" a dezvăluit miercuri că, în culise, principalii consilieri ai preşedintelui american ar lua în considerare posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârşitul mandatului său.

"În Biroul Oval şi în Situation Room, vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi alţii au discutat cu preşedintele despre faptul că Teheranul ar putea continua să reziste presiunilor americane sub blocadă şi alte tactici militare, prelungind potenţial conflictul dincolo de ziua învestirii din ianuarie 2029", a scris ziarul american, preluat de Le Figaro.

JD VANCE, MAI PRUDENT

Aceste discuţii interne contrazic în mod clar discursul lui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite ar fi învins deja forţele iraniene, împingând regimul la un pas de capitulare, subliniază The Wall Street Journal.

Săptămâna trecută, JD Vance s-a arătat mai prudent decât Donald Trump, refuzând să precizeze în faţa jurnaliştilor data la care se va încheia conflictul. "Ar fi iresponsabil din partea noastră să ne stabilim strategia şi calendarul pentru o naţiune iraniană care este pur şi simplu incapabilă să-şi onoreze angajamentele şi care nu încetează să tragă asupra navelor comerciale", a declarat el.

Acest scenariu al unui război care se prelungeşte cel puţin până în 2029 ar pune la grea încercare resursele militare americane şi ar risca să perturbe pe termen lung pieţele mondiale de petrol, şi asta chiar în plină campanie electorală prezidenţială din 2028, notează The Wall Street Journal.

Ziarul precizează că JD Vance şi Marco Rubio sunt consideraţi potenţialii candidaţi la preşedinţie, deşi niciunul dintre ei nu şi-a anunţat încă candidatura.

Preţul benzinei a devenit, într-adevăr, un motiv de îngrijorare crucial în rândul populaţiei americane şi, prin urmare, o temă de campanie de neevitat în viitor.

Aceste posibile repercusiuni asupra viitorului Partidului Republican nu par, deocamdată, să-l îngrijoreze pe Donald Trump. Potrivit Wall Street Journal, acesta nu ar fi preocupat de dificultăţile politice cu care se confruntă partidul său.