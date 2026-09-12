Războiul dus de Rusia împotriva Bulgariei și omul de afaceri care este ținta spionilor Moscovei

Autoritățile de la Sofia suspectează un sabotaj, mai ales că cele două incidente sunt ultimele dintr-o serie foarte lungă, suspiciunile planând asupra Rusiei. În plus, patronul Emco, Emilian Ghebrev, a fost ținta unei tentative de asasinat prin otrăvire, pentru care procurorii bulgari au pus trei ruși sub acuzare. Ghebrev este unul dintre furnizorii importanți pentru Ucraina și Georgia.

Incendiul a izbucnit la depozitul de muniție din Gorni Varpișta, regiunea Gabrovo. Nu au fost înregistrate victime omenești, dar autoritățile au anunțat deja că au suspiciuni.

„Vom analiza cazurile anterioare în care au avut loc incendii similare în depozitele acestei companii, precum şi la alte companii, pentru a identifica o eventuală legătură sau un tipar similar. Nu excludem posibilitatea unei interferenţe din exterior”, a declarat Ivan Demerdjiev, ministrul de Interne bulgar, citat de Hotnews.

Compania acuză lipsa de rezultate a procurorilor

Incendiul survine la numai patru zile după ce autoritățile din Bulgaria anunțaseră că au reușit să neutralizeze muniția neexplodată în urma unui incendiu de la fabrica de muniție Emco din Belița, din 10 august, notează The Sofia Globe , care mai scrie că anchetatorii au exclus o eroare umană drept cauză a exploziei.

Imediat după incendiul din Belița, Emco a cerut autorităților să finalizeze anchetele deja începute privind incidentele care au avut loc la depozitele companiei în 2011, 2022 și 2023. „Incidente similare au avut loc în ultimii 15 ani și la alți producători din industria de apărare, inclusiv VMZ Sopot, în primăvara lui 2015. Anchetele privind aceste incidente sunt într-o fundătură, în ciuda apelurilor noastre de a primi niște rezultate”, a transmis compania.

Rusia este suspectată că a orchestrat campania de sabotaje împotriva producătorilor de muniție și armament din Bulgaria. Omul de afaceri Emilian Ghebrev, care deține Emco, este unul dintre principalii furnizori de muniție ai Ucrainei. Practic, Kievul depinde în mare măsură de muniția pentru piesele sale de artilerie pe care o primește din Bulgaria, care este una dintre puținele țări care mai produc obuze de calibrele standard pe care le foloseau statele membre ale fostului Pact de la Varșovia, alianța militară dintre URSS și țările satelit din estul Europei.

Otrăvirea lui Ghebrev și legătura cu cazul Skripal

Emco a trimis muniție de aceleași calibre și Georgiei, în perioada în care regimul de la Tbilisi era unul ostil Moscovei. Ghebrev a devenit o țintă privilegiată a Rusiei mai ales după 2014, când a izbucnit războiul Kievului cu separatiștii din Donbas.

În timpul unei recepții la Sofia, pe 28 aprilie 2015, Emilian Ghebrev a intrat în comă după ce a fost victima unei otrăviri căreia a supraviețuit. Atunci au fost otrăviți și fiul său și un înalt responsabil din cadrul Emco.

Otrăvirea lui Ghebrev a revenit în atenția publică în 2018, odată otrăvirea fostului dublu agent Serghei Skripal și fiicei sa, Iulia, la Salinsbury, în Marea Britanie. În ianuarie 2020, Parchetul de la Sofia a pus sub acuzare trei cetățeni ruși – Serghei Pavlov, Serghei Fedotov și Gheorghi Gorșkov – pentru tentativa de asasinat. Fedotov era suspect și în cazul otrăvirii lui Skripal.

În aprilie 2022, procurorii din Bulgaria anunțatu că au șase suspecți, toți cetățeni ruși, în legătură cu incendiile și exploziile de la depozitele de muniție din Bulgaria. Cu toate acestea, anchetatorii bulgari nu au reușit până acum să stabilească legături clare cu Rusia și serviciile sale de informații.

Un fil documentar realizat de Europa Liberă în martie 2023 arăta că cel puțin 9 explozii în depozitele și fabricile militare bulgare sunt legate de GRU. Clădirile aruncate în aer conțineau arme și muniție ce era destinată țărilor atacate de Rusia, precum Georgia și Ucraina, ori ar fi putut ajuta aceste țări să se apere, potrivit Sega.bg , citat de Rador.

Seria lungă a exploziilor din Bulgaria

Cea mai veche explozie de care se ştie şi a fost prezentată în film a avut loc pe 12 noiembrie 2011 la un depozit din apropierea satului Lovnidol, unde au fost depozitate peste 3.000 de obuze cu rază lungă de acțiune. Parchetul susține că erau destinate pentru export în Georgia.

În timpul anchetei, s-au strâns probe care indică sabotaj. În dispoziţia Parchetului, care este pentru sistarea anchetei, se arată că la 150 de metri de clădirea explodată a fost găsit un dispozitiv exploziv rusesc.

La 6 luni de la acest incident, mai multe depozite de arme au fost distruse după o explozie uriașă în apropiere de oraşul Straldja din Bulgaria. Atunci, trei persoane au murit în urma unei explozii de muniție. Explozia a coincis cu o defecțiune a sistemului de supraveghere al bazei. În depozit era depozitată muniție destinată exportului în Georgia, iar marfa era în valoare de 28 de milioane de dolari.

În 2014, au urmat alte patru explozii în depozitele și fabricile de arme – în Gorni Lom, Kazanlâk, Maglij și Kosteneţ. În 2015, un incendiu și explozii au avut loc și în depozitele unei companii de arme a statului, VMZ Sopot, situate în apropierea satului Iganovo. Doar 3 săptămâni mai târziu, urmează noi explozii în același depozit.

Obuzele distruse trebuiau trimise în Ucraina. Parchetul a amintit de o urmă rusească în dosar la 6 ani de la proces, iar probele din dosar s-au dovedit a fi pierdute într-un incendiu misterios. Jurnalistul de investigație Hristo Grozev crede că organele de bulgare de anchetă ascund acțiunile serviciului militar rus în Bulgaria și nu pun la dispoziția colegilor din Europa de Vest datele pe care le dețin.